Cadavere nel lago: purtroppo sembra sia il vestito di Paola

Gli ultimi nodi saranno sciolti probabilmente già martedì, quando si presume che i familiari siano chiamati a riconoscere il corpo. Ci sarebbero ormai pochi dubbi sull'identità del cadavere riemerso domenica sera dalla acque di San Felice del Benaco, alla foce del Rio Verde, non lontano dal porto: a dare l'allarme un ragazzo che stava passeggiando sul lungolago. Tutti gli indizi sembrano infatti ricondurre a Paola Tonoli, la 43enne scomparsa dal 27 ottobre scorso.

Non solo le inequivocabili coincidenze sul ritrovamento – la donna era stata vista poco lontano, e poco lontano erano stati ritrovati i vestiti e gli effetti personali – ma anche l'età e la corporatura, compatibili con la 43enne scomparsa, e infine la felpa che aveva indosso, probabilmente la stessa trovata sul corpo senza vita. A seguito del riconoscimento, si procederà con l'autopsia: la salma al momento si trova all'obitorio dell'ospedale di Gavardo.

Ricerche sospese dopo una settimana

Paola Tonoli, ricordiamo, si era allontanata (a piedi) dalla casa dei genitori nella tarda serata di mercoledì 27 ottobre. Quella notte verrà avvistata in due occasioni, confermata da testimoni, e poi inquadrata dalle telecamere mentre scavalcava la recinzione del camping Fornella: il giorno successivo, in spiaggia, verranno ritrovati i suoi effetti personali. L'hanno cercata per più di una settimana, con decine di tecnici e volontari impegnati ogni giorno in acqua, in cielo e in terra, poi le ricerche sono state sospese.

Pare che i cani molecolari avessero individuato una traccia al cimitero di Manerba, dove riposa il giovane figlio di Paola, Samuele Freddi, prematuramente scomparso l'estate scorsa a soli 20 anni. Non si esclude che prima o dopo la scomparsa la donna sia passata a salutare il figlio, forse per l'ultima volta.