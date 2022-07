Le fiamme nel piazzale, a fuoco auto e scooter: si sente male dalla paura

Una notte da incubo, non solo per i proprietari della Motoragazzi - la società di noleggio scooter che avrebbe registrato danni fino a 100mila euro - ma anche per i residenti della palazzina affacciata sul piazzale del benzinaio dove, alle 4.15 di domenica, ignoti hanno dato fuoco a una dozzina di scooter (Vespa e Brera) distruggendo anche due automobili e danneggiando l'insegna e i tavolini del vicino ristorante.

In particolare, una signora di 75 anni (che ha visto le fiamme divampare dalla sua terrazza) si è sentita male dalla paura: colta probabilmente da un malore, forse un infarto, è stata soccorsa dall'automedica e da un'ambulanza dei Volontari del Garda, ricoverata in ospedale a Gavardo nel cuore della notte (la chiamata al 112 è arrivata circa alle 4.30). Per fortuna si è ripresa.