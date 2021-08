Acque del Garda agitate, si arena una barca alla Baia del Vento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare l'imbarcazione

I Vigili del Fuoco impegnati nel pattugliamento del Lago di Garda sono intervenuti giovedì 12 agosto per soccorrere un’ imbarcazione in avaria.

L’allarme è scattato verso le 10:50 del mattino: la barca si era arenata a San Felice del Benaco nella banchina della Baia del Vento a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni delle acque del lago.

La squadra operativa si è recata sul posto e ha disincagliato l’imbarcazione portandola in una zona sicura. Dopo essersi assicurati che non ci fossero feriti, la barca ha potuto riprendere la navigazione in totale sicurezza.