Cade dalla bici dopo un malore: rianimato a lungo, è gravissimo

Ha avvertito un malore mentre pedalava in sella alla sua bici: non avrebbe fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo, per chiedere aiuto. E’ crollato a terra sulla strada, sotto gli occhi di un amico, in compagnia del quale stava pedalando lungo via Martiri della Patria a San Felice del Benaco.

È stato proprio lui a dare tempestivamente l’allarme, verso le 16.15 di mercoledì. Non solo: l’uomo, guidato dagli operatori del numero unico per le emergenze, avrebbe cominciato a praticare le manovre salvavita.

Vittima del malore improvviso è un 50enne di casa nel Mantovano: è stato rianimato a lungo, per oltre 30 minuti, dai volontari di Garda Soccorso e dal medico del 118. Poi è stato trasferito, a bordo di un’eliambulanza, al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuta la polizia locale.