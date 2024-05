Malore improvviso mentre dorme, viene trovata morta nella sua stanza

Una donna di 73 anni è deceduta a causa di un improvviso malore, mentre si trovava in vacanza sul lago di Garda. Il triste episodio è successo nella prima mattinata di oggi (lunedì 20 maggio), nella stanza di un albergo affacciato sul porto di San Felice del Benaco. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 7.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte in codice rosso un’automedica e un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, insieme ai carabinieri di Salò. I sanitari hanno provato a rianimarla più volte, ma purtroppo per la 73enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso: la 73enne sarebbe stata colta da un malore, mentre dormiva nella camera d'hotel: un arresto cardiaco che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.