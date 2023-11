È stato ritrovato l’uomo di 84 anni di San Felice del Benaco di cui non si avevano più notizie da sabato 18 novembre. L’anziano era uscito per la consueta passeggiata mattutina: non vedendolo più rincasare, la badante aveva lanciato l’allarme.

Il lieto fine nella mattinata di oggi (domenica 19 novembre), a poche ore dalla ripresa delle operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Brescia: l’84enne è stato avvistato da un passante poco prima delle 9.30 lungo un sentiero nei pressi di via Antiche Mura a San Felice del Benaco. L’anziano avrebbe perso l’orientamento mentre camminava e non sarebbe più riuscito a trovare la strada di casa, passando la notte all’addiaccio. Confuso e spaventato, ma stando alle prime informazioni trapelate, in discrete condizioni di salute: è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato, a bordo di un'eliambulanza, in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio di sabato e avevano coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile e Volontari del Garda: in un tutto una sessantina di persone avevano setacciato le zone abitualmente frequentate dal pensionato.