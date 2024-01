Il passaggio fuori dalla disco, poi la violenza in mezzo ai campi

Si sarebbe fidata delle persone sbagliate: dopo aver passato una serata in discoteca con le amiche, tra divertimento e spensieratezza, avrebbe accettato un passaggio verso casa da parte di coloro che si riveleranno, a detta della sua stessa testimonianza, gli aguzzini che l'avrebbero aggredita e (forse) anche abusato di lei. Le indagini proseguono, affidate ai carabinieri di Desenzano: la pista per ora porta ad un'auto con due o tre ragazzi a bordo, e alle campagne di San Cipriano di Lonato, il luogo dove si sarebbe consumata la violenza.

L'agguato

Il riferimento è all'episodio di sabato notte (erano circa le 3.30) per cui la giovane vittima, una ragazza di 20 anni, ha sporto denuncia domenica pomeriggio. A quanto pare avrebbe passato la serata con amici e amiche alla discoteca Art Club, poi sulla strada del ritorno sarebbe stata avvicinata da ignoti: prima il passaggio in auto, poi la violenza. Scesa dalla vettura, anche se sotto shock, sarebbe comunque riuscita a chiamare aiuto. Accompagnata in ospedale, è stata medicata, ascoltata e sottoposta alle analisi di rito. Il giorno successivo la denuncia ai carabinieri.

Le indagini

Sulla vicenda il commento della discoteca Art Club: “Quanto accaduto non è avvenuto al di fuori delle discoteca né nelle zone pertinenti come i parcheggi, ma presso le colline di San Cipriano nella frazione del Comune di Lonato, così come indicato delle forze dell'ordine che hanno contattato il gestore della discoteca per richiedere copia dei filmati inerenti la persona vittima di quanto accaduto, al fine di supportare le indagini. Questo perché la ragazza, probabilmente, aveva frequentato il locale e da questo si era allontanata accompagnata da soggetti terzi, al fine di consentirne l'individuazione”.