"Stavo lavorando come muratore, non ho torturato quel ragazzino"

Torna in aula, seppur virtualmente (collegato dal carcere di Sassari) Samir Bougana. Il 29enne nato a Gavardo, già condannato a 4 anni per terrorismo, è alla sbarra per rispondere di nuove, pesantissime, accuse mosse dalla procura di Brescia: aver seviziato e torturato due persone, dopo il rifiuto di quest'ultime di unirsi in combattimento con l'Isis. Si tratta di un ragazzo di 14 anni e dello zio: i fatti contestati risalgono al 2014 e sono avvenuti in Siria.

Per l’accusa, il foreign fighter 29enne - che ha scontato la precedente condanna - avrebbe legato l’adolescente a una sedia, appesa al soffitto, e poi lo avrebbe seviziato con scosse elettriche.

Lui, però, ha negato tutto. Sia i legami con il sedicente Stato Islamico attivo in Siria, sia le torture e le sevizie: “sono partito perché volevo aiutare le persone oppresse”, ha detto ai giudici. E, ancora: "lavoravo come muratore, portavo i mattoni e il cemento per ricostruire le case distrutte dai bombardamenti”. In un video circolato in rete il 29enne afferma però di essere un terrorista pentito: “Mi hanno costretto i curdi a dire quelle cose”, ha spiegato Bougana.

Nessun confronto con le presunte vittime, che il 29enne sostiene di non conoscere: il ragazzino, che vive in Germania, non vuole infatti testimoniare perché sarebbe stato minacciato e teme gravi ripercussioni sui parenti.

Sono però state ammesse, nonostante il difensore dell’imputato si fosse opposto, le dichiarazioni rese dal 14enne in fase di indagini.

La decisione dei giudici della corte d’assise dovrebbe arrivare nel corso della prossima udienza, fissata per venerdì 3 maggio.