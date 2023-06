Morto sul lavoro a 22 anni: il dolore dei genitori e del fratello

Un altro morto sul lavoro, a poche ore dalla scomparsa di Tiziano Pasquali sull'autostrada A4: Sami Macukulli, 22 anni, è precipitato da più di 45 metri di altezza mentre stava lavorando, in quota, su un traliccio dell'alta tensione di Terna, società italiana che opera nelle reti di trasmissione dell'energia elettrica. La tragedia si è consumata nella zona industriale di Via Padana Superiore a Castegnato, poco dopo le 16.30 di martedì: stando alle prime ricostruzioni, Macukulli era legato in sicurezza al traliccio con un grosso cavo che si sarebbe spezzato, per ragioni da chiarire, provocando la caduta.

L'incidente

Non si sa perché non si sono attivati i dispositivi di emergenza che gli avrebbero impedito di precipitare nel vuoto: su questo stanno indagando i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi con il supporto dei Carabinieri di Chiari. All'arrivo dei sanitari - sul posto l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto - per il 22enne di origini albanesi e residente a Caorle, Venezia, purtroppo non c'era già più niente da fare. Macukulli è precipitato nel cortile di un'azienda sottostante, non prima di aver centrato una recinzione esterna: è morto sul colpo per le conseguenze della terribile caduta.

La vittima

Sami Macukulli era un operaio specializzato per lavori in quota alla rete elettrica, da qualche tempo dipendente della Coget Impianti di Corteno Golgi. Classe 2000 e 23 anni da compiere il prossimo ottobre, era nato e cresciuto in Albania, nella prefettura di Dibër: si era trasferito in Italia nel 2018, appena maggiorenne, per cercare lavoro e costruirsi un futuro. Abitava a Porto Santa Margherita, frazione di Caorle, insieme al padre: anche lui era in Italia per lavorare. Nella sua terra natia vivono ancora la mamma e il fratello Silvi, ora distrutti dal dolore.