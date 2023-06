Operaio morto: il titolare dell'azienda indagato per omicidio colposo

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Sami Macukulli, il 22enne di origini albanesi - abitava a Caorle - morto martedì 13 giugno dopo essere precipitato, per più di 45 metri, da un traliccio dell'alta tensione in Via Padana Superiore a Castegnato. L'unico indagato ad oggi sarebbe il titolare dell'azienda per cui Macukulli lavorava, la Coget Impianti di Corteno Golgi: sotto sequestro anche il cavo a cui il giovane era agganciato, e che si sarebbe spezzato provocando la fatale caduta.

Le indagini della Procura

Non è chiaro il perché non si siano attivati i dispositivi di emergenza che gli avrebbero impedito di precipitare nel vuoto: dovevano essere almeno tre le "corde" che lo avrebbero dovuto sostenere. Anche in tal senso continuano gli approfondimenti della Procura: le indagini sono coordinate dalla pm Lisa Saccaro e condotte dai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nato e cresciuto in Albania, Sami Macukulli avrebbe compiuto 23 anni il prossimo ottobre: si era trasferito in Italia non ancora maggiorenne, in cerca di lavoro e di una vita migliore. Qui invece ha trovato la morte: a Caorle vivono e lavorano anche il padre Ilirjan e lo zio Sali, in Albania ancora abitano la madre e il fratello Silvi.