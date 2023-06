Operaio morto a 22 anni, padre disperato: "Voglio sapere la verità su mio figlio"

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta, come è giusto che sia, per la morte di Sami Macukulli, il giovane operaio - avrebbe compiuto 23 anni il prossimo ottobre - morto martedì pomeriggio a Castegnato: è precipitato da oltre 45 metri di altezza mentre stava lavorando a un traliccio dell'alta tensione di Terna. La tragedia si è consumata nella zona industriale di Via Padana Superiore, poco dopo le 16.30: Macukulli era legato in sicurezza al traliccio con un grosso cavo che si sarebbe spezzato. Non è chiaro perché non si siano attivati i dispositivi di emergenza che gli avrebbero impedito di precipitare nel vuoto: dovevano essere almeno tre le "corde" che lo avrebbero dovuto sostenere.

Sull'accaduto stanno indagando i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi con il supporto dei Carabinieri di Chiari: la magistratura ha già fatto sequestrato i materiali di lavoro e i dispositivi di sicurezza utilizzati in quel momento dall'operaio.

"Voglio sapere la verità su mio figlio"

Nato e cresciuto in Albania, si era trasferito in Italia che non era ancora maggiorenne: abitava a Caorle, Venezia, ma lavorava per la Coget Impianti di Corteno Golgi. Da Venezia il dolore del padre Ilirjan, anche lui in Italia per lavorare: "Voglio sapere la verità su mio figlio". A Caorle vive e lavora anche lo zio Sali: nella terra natia di Sami vivono invece la mamma e il fratello Silvi. "Siamo sconvolti - ha riferito a Veneziatoday Samir Cela, ex datore di lavoro di Macukulli e titolare della Sim Ponteggi -. Sami è arrivato in Italia 5 anni fa per lavorare, all'epoca non era neanche maggiorenne. Per 3 anni ha lavorato nella mia ditta insieme a suo padre e poi, due anni fa, è stato assunto alla Coget, con cui rimane spesso fuori in trasferta. Un ragazzo sorridente, un gran lavoratore: è una tragedia immensa".