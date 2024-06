«Corda molle, Salvini moscio», due striscioni affissi nella notte

Alla vigilia delle elezioni europee, un blitz di Casa Pound contro il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Succede nella notte, lungo la tratta della Corda Molle, a Lograto e Montichiari. «Il pedaggio della tratta è stato sancito con una convenzione sottoscritta 15 anni fa, modificata nel 2018, secondo la quale la società Autovia Padana, avrebbe recuperato 460 milioni di euro, spesi per la riqualificazione della stessa, pescando i soldi dalle tasche dei cittadini - si legge nella nota diffusa dal movimento -. Così facendo la corda molle perderebbe quindi la funzione stessa per la quale è stata creata: decongestionare il traffico dei paesi coinvolti. Percorrere tutta la tratta costerà al contribuente circa 3,00€, stessa cifra con la quale praticamente si arriva a Bergamo percorrendo la A4».

I manifesti sono stati affissi nella notte. Gli attivisti di Casa Pound se la prendono col ministro perché si è esposto in prima persona contro il pedaggio lungo il tratto di Corda molle dove però sono già stati installati i rilevatori di targhe necessari al pedaggio "senza casello" per gli automobilisti che vi transiteranno. Il ministro - si legge nella nota - «a fine febbraio dichiarava: “la Corda Molle sarà gratuita”, e ora fa orecchie da mercante e a pagare, come sempre, saranno i cittadini».

Uno dei due manifesti affissi riporta la scritta "Corda molle, Salvini moscio". L'altro recita: "Sensori installati, pedaggi assicurati". Al momento non c'è stata alcuna replica.