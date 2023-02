Sesso di gruppo col maestro di arti marziali (e la moglie organizzava)

"Ci faceva bere parecchio. E quello che poteva sembrare, da parte nostra, un atteggiamento consenziente invece non lo era. Eravamo indotte a quei rapporti". E' questo, in estrema sintesi, il contenuto delle testimonianze - riportate da Bresciaoggi - delle tre ragazze che si sono costituite parti civili nell'ambito del processo che vede imputato Salvatore Cafiero, 53 anni, maestro di karate e di arti marziali arrestato la scorsa primavera e ora accusato di violenza sessuale aggravata, truffa, esercizio abusivo della professione medica e commercio abusivo di farmaci.

Cafiero gestiva una palestra a Brescia: è qui che, secondo la Procura, avrebbe conosciuto e adescato le allieve che poi lo hanno denunciato. I fatti contestati si sarebbero consumati nella sua abitazione di Paitone, condivisa con la moglie: anche lei avrebbe partecipato all'organizzazione delle cene e degli incontri, comunque indagata per esercizio abusivo della professione medica.

Alcol, sesso e farmaci

Quelle serate si sarebbero concluse con delle "sedute" di sesso di gruppo in cui sarebbero stati coinvolti anche altri uomini, a cui sarebbe stato offerto anche del Kamagra (un farmaco per la disfunzione erettile ma non autorizzato in Italia). Le ragazze hanno denunciato e parlato di violenza sessuale: circostanza sempre negata da Cafiero, in quanto nessuno - dice lui - sarebbe mai stato obbligato a partecipare, a bere alcolici e ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà.

E se per il "commercio" di Kamagra è scattata la denuncia per commercio abusivo di farmaci, l'esercizio abusivo della professione medica si riferisce a una serie di presunte sedute di agopuntura (che Cafiero avrebbe fatto pagare 100 euro ciascuna). Arrestato, poi ai domiciliari, adesso il divieto di dimora a Brescia: il 4 maggio il processo riprenderà con la sua testimonianza.