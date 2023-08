Vacca incinta scivola in un costone, i vigili del fuoco la portano in salvo con l'elicottero

Una storia a lieto fine. Una mucca è scivolata lungo un costone negli alpeggi sopra Breno. Per salvarla è stato necessario attendere l'arrivo di uno speciale elicottero decollato da Bologna, dal nome "Drago".

Una volta sul posto, l'animale è stato prima sedato da un veterinario, poi imbragato in una speciale rete dagli uomini di una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, e infine verricellato - come un escursionista in difficoltà - fino a un prato sicuro, nei pressi di una malga.

Mucca e vitellino, stanchi e spaventati, stanno bene.