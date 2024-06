Sul fiume col canotto, vengono travolti dalla corrente: paura per un papà e i suoi due figli

Solo tre settimane fa, in Friuli, tre giovani hanno perso la vita a causa della furia del Natisone. Ieri, sabato 22 giugno, nella Bassa Bresciana un episodio analogo ha rischiato di trasformarsi in un'altra tragedia. Nel pomeriggio, lungo il fiume Chiese in località Sant'Apollonia di Carpenedolo un padre di origine pakistana e due suoi figli sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco.

Cosa è successo

La famiglia pakistana stava trascorrendo la giornata lungo le rive del Chiese, per avere un po' di refrigerio dopo la prima settimana di afa dell'estate. Attorno alle 18 il padre 43enne e due bambini di 4 e 8 anni hanno deciso di entrare in acqua a bordo di un piccolo canotto, mentre a riva sono rimaste la moglie e un altro figlio. Solo poche decine di metri di navigazione, poi l'imbarcazione si è ribaltata, facendo cadere nell'acqua fredda le tre persone a bordo, che a fatica sono riuscite a rimanere a galla fino a che si sono aggrappate ai rami di una grossa pianta al centro del greto.

Grazie alle urla del padre, alcuni testimoni si sono accorti di ciò che stava succedendo e, dopo avere coraggiosamente provato invano a raggiungere i tre, hanno lanciato l'allarme. Imponente il dispiegamento di forze: sul posto sono state inviate una squadra di Vigili del fuoco da Castiglione delle Stiviere con due SAF fluviali, una squadra da Mantova con un gommone, una squadra con la motobarca da Brescia, e infine un elicottero con a bordo due sommozzatori da Milano.

Dopo avere messo in salvo i tre pakistani, gli stessi sono strati trasferiti in ospedale a Desenzano con due ambulanze e un'automedica. Inizialmente si temeva che uno dei bambini fosse andato in ipotermia, poi fortunatamente il rischio è stato scongiurato.