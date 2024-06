Vento fortissimo, escursionisti in trappola: 24 persone salvate in montagna

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino per soccorrere un totale di 24 escursionisti in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento soffiate nel pomeriggio di domenica in diversi luoghi della provincia. Sul lago d'Idro, come riferito dal Cnsas, nella zona della ferrata Sasse, in località Vesta e a circa 400 metri di quota, un gruppo di una ventina di escursionisti (adulti e ragazzi) ha chiesto aiuto in questo impossibilitato a rientrare a valle proprio a causa del vento.

Sono stati mobilitati 6 tecnici del Cnas della stazione Valle Sabbia, con il supporto del colleghi trentini della stazione Valle del Chiese oltre che dei Vigili del Fuoco: le persone sono state raggiunte e accompagnate a valle, l'intervento si è concluso in serata con il rientro delle squadre.

In elicottero a Inzino di Gardone

Soccorsi al lavoro anche per 4 escursionisti in difficoltà a Inzino di Gardone Valtrompia, nella foto, a oltre 1.000 metri di quota. Il reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco è stato allertato dal comando provinciale a seguito della richiesta di aiuto. L'elicottero Drago 141, equipaggiato con personale addestrato e attrezzature speciali, è stato immediatamente attivato per raggiungere la zona interessate.

“Grazie alla tempestività dell'intervento – si legge in una nota dei Vigili del Fuoco – le 4 persone sono state recuperate in sicurezza dagli elisoccorritori, utilizzando il verricello. Successivamente sono state trasportate in una zona più a velle, dove era presente una squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Brescia per fornire ulteriore assistenza”.