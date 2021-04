Bloccati su una parete rocciosa, incombe il pericolo valanga: spettacolare salvataggio

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri in Val Camonica, dove due giovani - rimasti bloccati in alta montagna - sono stati portati in salvo dai soccorritori.



Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 5 aprile, due ragazzi si trovavano nei pressi del Bivacco Val Baion sul massiccio della Concarena, nel comune di Lozio, per un’escursione. Era andato tutto bene fino a quando i due ragazzi, bloccati su una parete rocciosa, hanno lanciato l’allarme: si trovavano in difficoltà a causa della neve in scioglimento in un’area a rischio di valanga, a oltre 2000 metri di altezza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia e un elicottero giunto in supporto dal reparto volo dei Vigili del Fuoco di Varese. Il velivolo ha recuperato i due ragazzi e li ha trasportati a valle, al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Darfo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, i due ragazzi sono in buone condizioni.