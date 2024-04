Cane ferito si incastra in una grata del fiume: lo salvano i Vigili del fuoco

Era a passeggio lungo il fiume quando all'improvviso si è avvicinato troppo all'argine ed è scivolato in acqua, non riuscendo più a risalire. Brutta avventura - per fortuna a lieto fine - per il cane Aron, di casa a Calcinato.

L'animale nel pomeriggio di venerdì, 26 aprile, stava passeggiando nei pressi di un canale di derivazione del fiume Chiese quando, attorno alle 17:00, è caduto in acqua. A causa della forte corrente, e degli argini ripidi da risalire, il cane non è più riuscito a risalire a riva. Trascinato dalla corrente, è stato spinto fino a una griglia metallica, dove è rimasto incastrato.

Immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono stati inviati gli uomini di una squadra in assetto fluviale di vigili del fuoco, partiti dal Comando provinciale di Brescia. I pompieri non hanno esitato a buttarsi in acqua, e a fatica hanno raggiunto Aron. Dopo averlo liberato dalle sbarre, l'animale è stato trascinato a riva. A parte il grande spavento, e una evidente ferita, Aron era in buone condizioni, ma è stato comunque portato dal veterinario per una visita di controllo.