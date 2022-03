Trovato ubriaco e sanguinante in strada: i familiari l'hanno riempito di botte

Trovato ubriaco e sanguinante in strada da alcuni passanti, dopo essere stato picchiato dai suoi familiari: protagonista dell'episodio (suo malgrado) un cittadino italiano di 45 anni, soccorso verso le 18 di domenica in via Marconi a Padenghe sul Garda.

Dopo l'allarme lanciato al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salò, insieme a un'ambulanza del 118. Sono stati proprio i militari – non senza fatica, visto lo stato di alterazione del 45enne – a ricostruire quanto avvenuto.

Il pestaggio si sarebbe consumato in casa, l'uomo presentava lividi e traumi al volto (causati probabilmente da pugni) e lesioni in altre parti del corpo, compatibili con una caduta; è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano per ricevere le cure del caso.

Sono ancora in corso gli accertamenti sui motivi del pestaggio. I carabinieri stanno interrogando i familiari, per accertare chi abbia partecipato attivamente all'aggressione: dalle ultime informazioni trapelate stamattina, pare che anche l'ex compagna abbia riferito di essere stata picchiata. I militari stanno valutando se far scattare le procedure per il codice rosso: la coppia è già nota per i continui (e rabbiosi) litigi.