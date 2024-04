Nudo in strada, urla a squarciagola in piena notte: portato in ospedale

Nottata piuttosto movimentata, quella tra lunedì 8 e martedì 9 aprile, a Villa di Salò: un uomo di 55 anni ha dato in escandescenze lungo via Giuseppe Filippini. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma calmare il 55enne non è stato affatto semplice.

Tutto è successo in piena notte, tra l'1.30 e le 2: pare che l’uomo – in preda a un forte stato di agitazione – camminasse mezzo nudo in strada, urlando a squarciagola frasi sconnesse. Svegliati di soprassalto, i residenti hanno dato l’allarme: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza e un’auto medica, oltre a una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Salò.

Placare l’uomo non è stato facile: le operazioni sono durate diversi minuti. Alla fine, il 55enne si sarebbe sdraiato sull’asfalto: a quel punto sono intervenuti i volontari di Garda Soccorso per presentargli le necessarie cure. È stato infine trasportato in ospedale, a Desenzano, e poi ricoverato per ricevere le cure del caso.