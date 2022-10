Ubriaco sputa sulle auto in transito, poi prova a rapinare una ragazzina

Pomeriggio di follia, venerdì, in pieno centro a Salò: un ragazzo di 23 anni - italiano e residente a Roè Volciano, già noto alle forze dell'ordine - probabilmente ubriaco, ha cominciato a sputare sulle auto in transito lungo Via Brunati, nella zona della stazione degli autobus, e in rapida sequenza ha insultato i passanti, cercato di rubare una bicicletta e infine quasi rapinato anche una ragazzina (minorenne).

I suoi movimenti non potevano che attirare l'attenzione di polizia e carabinieri: il giovane in escandescenze è stato raggiunto dai militari della compagnia di Salò e dagli agenti della Polizia Locale, che lo hanno accerchiato e fermato alla fermata del bus. Lui non avrebbe opposto troppa resistenza: è stato accompagnato in caserma dove è stato denunciato.