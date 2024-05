Serata con fiumi di alcol: donna si sdraia in mezzo alla strada

Dopo aver esagerato con gli alcolici, si era addormentata in mezzo alla strada. È successo nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio a Salò. Protagonista una donna di 46 anni: era sdraiata sull’asfalto di via Colli Storici, nei pressi di un’area di servizio.

È lì che alcuni passanti hanno notato la donna, che rischiava di essere travolta dalle auto in transito. L’allarme è stato lanciato verso mezzanotte e trenta e sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza e un’automedica si sono precipitate sul posto, insieme a una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Salò. La 46enne è stata messa al sicuro e, viste le pessime condizioni in cui versava, è stata accompagnata a bordo di un'autolettiga all’ospedale di Gavardo per ricevere le cure del caso.