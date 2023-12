Schiacciato da un macchinario: operaio soccorso in codice rosso

Non rischia la vita, ma avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori l’operaio di 55 anni che – nella prima mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre – è rimasto vittima in un incidente sul lavoro. L’infortunio si è verificato poco prima delle 8 all’interno dello stabilimento della Tavina Spa di Salò.

Stando alle prime informazioni trapelate, il 55enne - dipendente dell’azienda che produce acque minerali e bevande - sarebbe stato schiacciato da un macchinario, per cause che sono in corso di accertamento, riportando numerosi traumi a una gamba.

Soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un’automedica, il lavoratore è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Civile di Brescia e poi ricoverato nel codice di massima gravità. Come da prassi, la ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri di Salò e ai tecnici del nucleo di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.