Salò: morto a 64 anni il dottor Salvatore Laganà

È morto all'età di 64 anni il dottor Salvatore Laganà, noto e stimato medico sul Garda e in Valsabbia. Da lunghi anni residente a Salò (grande la sua passione per il lago e la vela), era originario di Reggio Calabria e si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Messina, prima di specializzarsi in Chirurgia Generale all’Università di Verona. Esperto in diagnostica e chirurgia vascolare, col tempo è divenuto un apprezzato esperto di chirurgia vascolare, arteriosa e venosa. Già nel consiglio direttivo della Società Italiana di Flebo Linfologia S.I.F.L, a lungo aveva lavorato come chirurgo all'ospedale di Gavardo. Negli ultimi anni esercitava la libera professione nell'ambulatorio salodiano "Leonardo da Vinci".



Lascia nel dolore la moglie Silvia e i figli Marta ed Amedeo. Alla notizia della scomparsa, sui social sono apparsi decine di messaggi d'addio: "Condoglianze alla famiglia, che la terra le sia lieve Salvatore". La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione in via dei Lauri 27 a Salò, resterà aperta fino a sabato pomeriggio. La salma verrà poi portata al tempio crematorio di Brescia.