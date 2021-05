Brutale pestaggio tra ragazzini: sangue anche sul pavimento della chiesa

Folle rissa tra ragazzini sabato pomeriggio a Salò: tracce di sangue perfino in chiesa. La denuncia delle opposizioni: “Siamo sconcertati”

“Siamo sconcertati di fronte a questa ondata di violenza e al perpetuarsi di situazioni che risultano pericolose per noi cittadini e per i turisti che affollano la nostra città. Anche oggi si è ripetuta una rissa, nonostante le rassicurazioni del sindaco”. Così il Partito Democratico nel commentare (e documentare) la nuova maxi-rissa che si sarebbe scatenata sabato pomeriggio in pieno centro a Salò.

Un gruppetto di ragazzini sarebbe finito alle mani, probabilmente per futili motivi, senza risparmiarsi colpi proibiti: tra botte e spintoni la zuffa si sarebbe trascinata addirittura fino in chiesa, all'interno del tempietto dedicato a San Giovanni, in Piazza Zanelli.

Sangue sul pavimento della chiesa

Sul pavimento della chiesetta le inequivocabili tracce della rissa appena conclusa: macchie di sangue a testimoniare la furia di chi poco prima era venuto alle mani. Si tratterebbe in particolare di ragazzini, forse tutti minorenni: un episodio simile si era registrato anche giovedì sera, quando intorno alle 23 (sotto la loggia della Magnifica Patria, sul lungolago) un altro gruppetto di ragazzini se le era date di santa ragione.

Annunciati maggiori controlli

Oggi come ieri non ci sarebbero identificati: all'arrivo delle forze dell'ordine se la sarebbero data tutti a gambe. “L'anno di isolamento causa Covid ha sicuramente influito negativamente sugli adolescenti – scrive ancora il Pd Salò – ma questo non assolve i comportamenti indisciplinati e fuori controllo.

Al più presto chiederemo un incontro con il sindaco per intervenire tempestivamente”. L'amministrazione comunale nel frattempo ha già annunciato un'implementazione del pattugliamento serale della Polizia Locale, e una nuova convenzione per il monitoraggio pedestre da parte dell'Associazione nazionale carabinieri.