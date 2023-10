Due fratelli rapinano e pestano a sangue un poliziotto

Prima il furto, poi l'aggressione: infine l'arresto (in attesa di convalida) per rapina impropria. È successo sabato sera a Salò: la vittima è un agente di Polizia Locale, che non opera in questo territorio, i rapinatori due giovani fratelli di Vobarno, uno di loro ancora minorenne, già noti alle forze dell'ordine.

I due sono entrati in azione poco prima delle 20, forzando un'auto parcheggiata (quella dell'agente della Locale) da cui hanno rubato uno zaino, al suo interno un costoso tablet. La vittima era a casa di amici, i vicini lo avvisano di quanto è appena successo: lui si mette all'inseguimento dei malviventi, li raggiunge e cerca di recuperare il maltolto, ma a questo punto viene aggredito.

Colpito e ferito al volto

Sarebbe stato colpito più volte, anche al volto, procurandosi ferite anche a naso e occhi (tumefatti) e alle labbra (rotte). A seguito delle botte subite è stato medicato al pronto soccorso. Nella colluttazione è però riuscito a recuperare il tablet, mentre i ladri se la davano a gambe: nel frattempo alcuni passanti assistono alla scena e allertano il 112.

In pochi attimi sul posto arriva una gazzella dei carabinieri di Salò. I militari in pochi minuti riescono a individuare i malviventi, subito arrestati in flagranza di reato. Sono accusati di rapina impropria in concorso: si aspetta solo la convalida.