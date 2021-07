Ubriaco fradicio in pieno giorno, ma è poco più di un bambino: ha solo 14 anni

Davvero troppo giovane, per finire in ospedale a causa di una brutta intossicazione etilica. La vicenda vede protagonista un ragazzino di soli 14 anni: mercoledì pomeriggio all'ora dell'aperitivo (mancavano pochi minuti alle 18), il 14enne si è sentito male in via Giuseppe Solitro, dove c'è il parco Ulivi, luogo di ritrovo per tanti giovanissimi.

Il minore non riusciva più a stare in piedi e le sue condizioni hanno iniziato a preoccupare amici e passanti. È stato così allertato il 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza del Gruppo Volontari del Garda. Il giovane è stato quindi caricato sull'autolettiga e portato all'ospedale di Gavardo per ricevere le cure del caso; nel frattempo è stata allertata anche la famiglia. Le sue condizioni non preoccupano, per fortuna.