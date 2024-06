Rischia di annegare: ragazzino di 14 anni salvato appena in tempo

Provvidenziale intervento di salvataggio da parte della Guardia Costiera. Verso le 16.30 di sabato 29 giugno, un 14enne con cittadinanza tunisina – residente nel Bresciano – ha iniziato ad annaspare mentre nuotava nelle acque del Garda, circa 150 metri al largo della spiaggia del golfo.

Fortunatamente, la motovedetta CP 602 si trovava in zona ed è riuscita a intervenire in tempo, evitando la tragedia. Il ragazzino è stato issato a bordo e poi riportato a terra, dove lo attendevano i suoi amici. Non è stato necessario chiamare il 118 per le cure mediche: lentamente, il 14enne è riuscito a riprendersi da solo.