"Un brindisi all'Italia!": la festa di una ragazzina di 16 anni finisce in ospedale

Festeggiamenti per la vittoria dell'Italia praticamente in tutte le piazze del Bresciano, un (bel po') in barba alle norme anti Covid, nonostante i contagi siano ritornati a crescere anche nella nostra provincia, complice la variante Delta.

Nei party improvvisati in strada non poteva mancare l'alcol, naturalmente. C'è anche chi è andato fuori controllo, complice la giovane età: una ragazzi di 16 anni, infatti, è collassata in strada a Salò, ubriaca fradicia.

Poco prima di mezzanotte, è stata soccorsa da un'ambulanza in codice giallo, sopraggiunta in Piazza Sant'Antonio dopo l'allarme degli amici. La giovane non si reggeva in piedi ed è stata accompagnata all'ospedale di Gavardo per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle locale stazione. Le forze dell'ordine hanno contattato subito i genitori, che hanno raggiunto nel nosocomio la figlia minorenne.