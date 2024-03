Colombe di Pasqua industriali riconfezionate e vendute come artigianali

I carabinieri del NAS di Brescia hanno sequestrato 80 colombe pasquali, che il titolare di una pasticceria di Salò aveva comprato da un'industria dolciaria torinese e poi messe in vendita – dopo averle riconfezionate con incarto ed etichetta propri – come fossero un prodotto artigianale; il prezzo era inoltre tre volte superiore rispetto a quello di acquisto. Il titolare è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio.

Lo stesso sistema fraudolento è stato riscontrato oggi, venerdì 29 marzo, presso una pasticceria di Brescia, dove sono state rinvenute, e sequestrate, una cinquantina di colombe pasquali.

Entrambi gli episodi vanno ricondotti ai controlli che il Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute ha intensificato per accertare il rispetto della sicurezza alimentare e per contrastare condotte truffaldine, non infrequenti in periodi di festa dove le attività dolciarie segnano il loro boom di vendite.

In questo periodo, i militari del NAS di Brescia hanno ispezionato decine di pasticcerie, riscontrando generalmente situazioni esemplari ma anche irregolarità di natura modesta. Presso un forno della nostra provincia, gravi carenze igieniche hanno portato a un provvedimento di sospensione della produzione da parte dell'autorità sanitaria.