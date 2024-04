Il peggio è passato, anche sul Garda è tornato il sole. Ma la giornata di mercoledì è stata parecchio complicata: diversi gli allagamenti e i disagi dovuti alla furia del maltempo. Anche a Salò, dove in via precauzionale, in serata, sono stati posizionati numerosi sacchi di sabbia sul lungolago, a pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele II, così da scongiurare il rischio (remoto, ma mai dire mai) di esondazione.

Il vento che ha soffiato fortissimo, infatti, ha provocato onde che non si vedevano da un po': il fragoroso scrosciare è stato ripreso in lungo e in largo (foto e video) da passanti e curiosi. L'acqua ha così invaso parte del lungolago: per questo si è deciso di intervenire. Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dal Comune, con l'intervento di Polizia Locale e Volontari del Garda. Nessun danno e (soprattutto) nessuno si è fatto male: meglio così.