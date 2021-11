Colpito da un improvviso malore, viene trovato morto nella sua stanza

A nulla è valso l’arrivo dei soccorsi: un uomo di 73 anni è deceduto a causa di un improvviso malore mentre si trovava in vacanza sul lago di Garda. Il triste episodio è successo verso le 11 di martedì 9 novembre, nella stanza di un albergo affiacciato sul lungolago Zanardelli di Salò.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte in codice rosso un’automedica e un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, insieme ai carabinieri di Salò. I sanitari hanno provato a rianimarlo più volte, ma purtroppo per il 73enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.