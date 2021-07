Dramma in strada: malore improvviso mentre cammina, morto un uomo

Non c’è stato nulla da fare per l'uomo di 63 anni, che, mercoledì 21 luglio, ha accusato un improvviso malore in strada a Salò.

Verso mezzogiorno, il 63enne (un residente del luogo) stava camminando lungo via Europa in prossimità del supermercato Aldi, quando si è sentito male, accasciandosi a terra.

Subito sono arrivati i soccorsi: sul posto due auto mediche, un'ambulanza del Gruppo Volontari del Garda e i carabinieri di Salò. Purtroppo, però, gli uomini delle équipe mediche non sono riusciti a salvarlo: l’uomo è morto poco dopo.