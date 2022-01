Una vita in classe a insegnare: addio alla professoressa Maria Corti

In paese (e non solo) la conoscevano tutti: sabato se n'è andata a 91 anni la professoressa Maria Corti di Salò. È stata insegnante di italiano per una vita intera: prima alle scuole media della città gardesana, poi anche in alcuni istituti superiori della provincia.

Una vita non facile la sua, segnata dal più indicibile dei dolori, quello provocato dalla prematura scomparsa di un figlio. Nei suoi alunni ha lasciato un segno indelebile e sono stati in tantissimi a volerla ricordare sui social: “Sei stata una brava insegnante piena di umanità. Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nel mio cuore”, scrive Mariuccia. “Lavorava con passione e una grande umanità: sembrava ci volesse bene come fossimo suoi figli”, aggiunge Anna. “Insegnante splendida ed elegante. Esigente, ma giusta. Tutto ciò che ho imparato in italiano lo devo a Lei. Oggi molti docenti avrebbero solo da imparare da lei”, così la descrive un’altra ex alunna.

Le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale di San Bernardino di Salò, lunedì pomeriggio: l’ultimo, commosso abbraccio a colei che è stata l’insegnante di centinaia di ragazzi bresciani.