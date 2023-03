Si tuffa nel lago, poi un malore: giovane uomo lotta tra la vita e la morte

Un uomo di 39 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere stato recuperato in gravissime condizioni dalle acque del lago di Garda.

Verso le 17.45, il 39enne si è tuffato per un bagno fuori stagione nei pressi delle spiaggetta della Rive di Salò, mentre si trovava in compagnia di un amico. Probabilmente, ha accusato un improvviso malore e si è poi inabissato. L'amico ha iniziato a gridare e sono subito intervenute in soccorso tre persone, alle quali si è aggiunto un guardacoste che si trovava in zona per caso.

Il 39enne è stato recuperato dopo alcuni, terribili minuti e riportato a riva. Non dava segni di vita ed è stato a lungo rianimato in spiaggia. Il suo cuore ha ripreso a battere anche grazie al successivo intervento degli uomini del 118, che l'hanno poi portato in ambulanza allo stadio Turina dove era pronta a decollare l'eliambulanza, per il trasporto d'urgenza al nosocomio cittadino: qui è stato infine ricoverato in codice rosso. Ora lotta tra la vita e la morte.