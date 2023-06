Ragazzino derubato, scoppia un parapiglia alla stazione dei bus

Aspettava il bus per tornare nel Comune della Valsabbia dove abita quando si è accorto che gli erano stati sottratti 20 euro. Pensando di aver trovato il colpevole il giovanissimo (non avrebbe ancora compiuto 18 anni) ha reagito, spintonando il coetaneo che credeva essere l’autore del furto. Una lite piuttosto animata, andata in scena nei pressi della stazione degli autobus di Salò, che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti: così verso le 23 di sabato 3 giugno è scattata la chiamata al 112.

In pochi minuti sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri di Salò: i militari hanno identificato i tanti i giovani presenti e stanno ricostruendo la vicenda. Stando ai primi accertamenti, l’autore del furto con destrezza non sarebbe il giovane con cui se l’era presa la vittima.