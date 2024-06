Violenta lite tra ubriachi, in piazza e sul lungolago: uno finisce in ospedale

Una lite violenta: urla, spintoni e botte. Una zuffa che testimoni e passanti, come pure i carabinieri, avrebbero più volte cercato di sedare, separando i due contendenti: due giovani uomini di casa in Valsabbia. Ma, andiamo con ordine: tutto è cominciato sul lungolago di Salò, verso la una della notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno: qui i due uomini - visibilmente ubriachi - avrebbero cominciato ad affrontarsi, anche fisicamente. Sono stati divisi e placati e tutto sembrava essersi risolto.

Mezz’ora più tardi, però, i due si sono ritrovati nelle vicinanze di un bar di piazza San Bernardino: ed è qui che è andato in scena il secondo round. Un gran bel trambusto che ha fatto scattare nuovamente la chiamata al numero unico per le emergenze: uno dei due rivali è infatti stato colpito al volto, riportando alcune lesioni.



Nulla di grave, per fortuna: mentre i carabinieri del Radiomobile ricostruivano la vicenda, i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, hanno prestato le prime cure al ferito. Ad avere la peggio è stato un 31enne: è stato accompagnato all’ospedale di Gavardo - in codice giallo - per gli accertamenti del caso.