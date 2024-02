Follia sul bus: prima litiga con l’autista, poi devasta il mezzo pubblico

Prima la lite con l’autista, poi i calci e pugni ai sedili e alle porte del mezzo pubblico. Attimi di panico si sono vissuti nel pomeriggio di ieri (lunedì 12 febbraio) a Salò: un uomo che era bordo di un bus di linea, pare senza aver precedentemente acquistato il biglietto, avrebbe inveito contro il conducente. Una lite violenta e un gran bel trambusto: pare che il passeggero fosse totalmente fuori di sé. In preda a un raptus di violenza, avrebbe pure pesantemente dannegiato il pullman. Poi la fuga a piedi, in direzione di Roè Volciano.



Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della cittadina gardesana, che hanno poi chiesto l’intervento dei colleghi dell’aggregazione della Valle Sabbia: sono stati proprio loro ad intercettare il fuggitivo mentre camminava lungo le strade di Roè Volciano. Una volta fermato l’uomo, con diversi precedenti e non nuovo a episodi di questo tipo, è stato portato al comando per l’identificazione: è stato denunciato per danneggiamento.