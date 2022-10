Violenta lite in un locale: barista e cliente si prendono a pugni

Una violenta zuffa tra un cliente e il titolare di un bar: questo quanto sarebbe successo mercoledì pomeriggio in largo Dante Alighieri a Salò. La lite sarebbe scoppiata dentro il locale, poco prima delle 16.30, a quanto pare per futili motivi: urla, insulti, poi spintoni e pugni. Tutto sotto gli occhi di un altro cliente che avrebbe cercato, invano, di placare gli animi e mettere fine alla colluttazione tra i due uomini di 26 e 33 anni.



Ma la ‘scazzottata’ sarebbe proseguita all’esterno del locale e uno dei due sarebbe stato raggiunto da un pugno sferrato in pieno volto. È quindi scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: in pochi minuti sul posto sono arrivate un’ambulanza del gruppo volontari del Garda, i carabinieri e la polizia locale.



All’arrivo dei soccorritori, uno dei due giovani aveva il volto ricoperto di sangue: è stato portato in ospedale a Gavardo per le cure del caso. Fortunatamente avrebbe riportato lesioni di lieve entità, giudicate guaribili in pochi giorni e non sufficienti a far scattare un’indagine d’ufficio: qualora lo ritenesse opportuno potrà sporgere denuncia.