Furiosa lite barista-cliente: devono intervenire i carabinieri

Importunava gli altri i clienti e seminava il caos nel locale: completamente fuori di sé, bersagliava di insulti le altre persone presenti nel bar, oltre a spostare sedie, tavoli e bicchieri. Quando il titolare è intervenuto per cercare di metterlo alla porta, l'avventore molesto se la sarebbe presa pure con lui.

Una discussione piuttosto animata sarebbe scoppiata tra i due uomini, tanto che per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri. La chiamata è scattata, poco dopo la mezzanotte e trenta di mercoledì 8 marzo, da un bar di largo Dante Alighieri, nel cuore di Salò. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile della cittadina gardesana, ma pure un'ambulanza del gruppo volontari del Garda: durante le concitate fasi della lite uno dei due uomini si sarebbe, infatti, lievemente ferito ad una mano. Nulla di grave: è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo per le medicazioni del caso e poi dimesso con un prognosi di pochi giorni.

Sedata la zuffa, il cliente molesto è stato identificato e allontanato dai militari intervenuti. Caso chiuso per chi indaga: non ci sono infatti i presupposti per procedere d’ufficio. Ma, qualora lo ritenessero opportuno, le parti coinvolte potranno sporgere denuncia.