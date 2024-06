Si ferisce alla testa mentre lavora in strada: operaio soccorso dall'eliambulanza

Soccorso d’urgenza e poi trasferito al Civile di Brescia, a bordo dell’elisoccorso, per via di alcune ferite alla testam rimediate mentre lavorava in un cantiere stradale. Per il giovane operaio - ha solo 34 anni - si è davvero temuto il peggio, ma per fortuna l’allarme è rientrato poco dopo il ricovero nel nosocomio cittadino. Le sue condizioni non sono preoccupanti: se la caverà.

L’infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, lungo via Brunati a Salò: il 34enne si sarebbe ferito al capo maneggiando alcuni attrezzi. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, poco dopo le 15.30, e sul posto si sono precipitate un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano e l’elicottero del 118. All’arrivo dei soccorsi, il lavoratore era dolorante, ma cosciente: dopo le prime cure, il volo al Civile per i necessari accertamenti. Come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri di Salò, per le verifiche del caso.