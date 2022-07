Fiamme dalla cucina, incendio in un appartamento: soccorso uomo intossicato

Tantissima paura nel centro storico di Salò: nella tarda mattinata di mercoledì, un incendio è divampato nella cucina di un appartamento, dove vivono tre uomini, situato al secondo piano di una palazzina di via Garibaldi.

Per fortuna, l'allarme è stato lanciato immediatamente: il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Salò ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione e a quelle confinanti.

In pochi minuti però le stanze della casa sono state avvolte da una densa cappa di fumo. Sul posto, oltre ai pompieri, sono sopraggiunte un'ambulanza dei volontari di Garda Soccorso e una pattuglia della polizia locale.



Forte lo spavento degli inquilini, come dei vicini di casa. Per un 42enne si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Gavardo: non avrebbe riportato ustioni, ma sarebbe rimasto intossicato dal fumo sprigionato dalle fiamme. Per lui pare comunque nulla di grave.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e quantificare i danni. La palazzina non avrebbe subito conseguenze: solo l'appartamento è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile.