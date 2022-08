Provano a derubare un passante sul lungolago, poi aggrediscono i carabinieri

Prima il tentativo di furto con destrezza di un orologio, poi l'aggressione e le manette. Weekend movimento sul lungolago di Salò, dove i carabinieri della locale stazione hanno individuato e fermato tre persone in un parcheggio a ridosso della passeggiata litoranea, in quanto ritenute responsabili di un tentato furto ai danni di un passante: hanno cercato di sfilargli un prezioso orologio e, non riuscendoci, si sono velocemente allontanate cercando di far perdere le proprie tracce.

Uno sforzo inutile, purtroppo per loro, visto che nulla hanno potuto di fronte al veloce e risoluto intervento da parte dei militari. Una volta braccati, due dei tre malviventi hanno provato a crearsi una via di fuga aggredendo i carabinieri, aggravando ulteriormente la loro situazione: per loro sono scattate le manette ai polsi, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.