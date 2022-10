Auto prende fuoco vicino alla fermata del bus: fiamme e paura in paese

Una colonna di fumo nero che si leva nel cielo, poi i boati e le fiamme. Pomeriggio di paura, quello di giovedì 13 ottobre, a Cunettone di Salò. Una Volvo Station Wagon ha improvvisamente preso fuoco lungo la provinciale 572, all'altezza di una fermata del bus, a pochi metri di distanza dal negozio di giocattoli Toys Center.

Salvo, per fortuna, il conducente. L'uomo si sarebbe accorto che qualcosa non andava e ha arrestato la corsa: è sceso dall'auto poco prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale di Salò. La strada è stata temporaneamente chiusa, per permettere ai pompieri di spegnere il rogo, e il traffico deviato.

Allarme tra i residenti della zona, spaventati dai boati e dalla densa colonna di fumo che si è levata dalla macchina. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante, come si temeva in un primo momento. Nessuna grave conseguenza per l'automobilista e i tanti veicoli che transitano sulla provinciale, ma la station wagon è andata distrutta.