Lite dal benzinaio, una donna gli rifila una serie di schiaffoni in faccia

Dai colpi di clacson alle botte, passando per gli insulti. Follia giovedì pomeriggio a un distributore di benzina di Barbarano di Salò, teatro di una furibonda lite tra due automobilisti: un uomo e una donna.

A scatenare l'accesa discussione futili motivi legati - pare- a questioni di precedenza sull'uso della pompa di benzina. Uno dei due sosteneva di essere arrivato prima, e di avere quindi la priorità per fare rifornimento. Urla e insulti, poi la situazione è degenerata e - stando a quanto denunciato dalla vittima - la donna sarebbe passata alle vie fatto, rifilando due schiaffi in volto all'altro automobilista. Lui, esterrefatto, avrebbe incassato i colpi, guardando poi la donna risalire in auto, mettere in moto e andarsene via velocemente.

È stato lo stesso ferito, medicato sul posto, a chiamare i carabinieri per raccontare quanto accaduto. Ora dovrà decidere se lasciar correre o denunciare la donna che lo ha preso a sberle.