Pedina l'ex fidanzata persino dai carabinieri, finisce in carcere a Brescia

Mentre lei denunciava gli abusi e le violenze psicologiche subite, lui la attendeva nell’auto posteggiata sotto la caserma dei carabinieri di Salò. Come avrebbe già fatto in passato, la stava pedinando: quando ha realizzato la ragione per cui la sua ex si era rivolta ai militari, avrebbe pure iniziato a inviarle una raffica di messaggi. Suppliche, per convincerla a non querelarlo, dal tono minaccioso che sono servite solo a velocizzare le pratiche, consentendo ai carabinieri di arrestarlo in flagranza per il reato di stalking. Per l’uomo si sono poi spalancate le porte del carcere cittadino: nella mattinata di oggi (lunedì 11 dicembre) è comparso dal giudice che ha convalidato la misura.

Una vicenda che si è risolta prima che potessero esserci conseguenze ben peggiori, grazie alla preparazione e all’intuito di un carabiniere donna in servizio a Salò. Proprio ad Anna, questo il nome del militare, si era rivolta la vittima: reduce dall’ennesimo incontro con l’ex che la perseguitava, in piena notte si era diretta in caserma per capire cosa fare e come difendersi. Poi ha trovato il coraggio di confidare l’incubo che stava vivendo: le pressioni e le violenze psicologiche (che sarebbero anche certificate), gli appostamenti e i pedinamenti, i timori e la paura a denunciare.

Reduce dall’apposito seminario organizzato dalla procura di Brescia, proprio per arginare la piaga della violenza sulle donne, il militare ha messo in pratica le nozioni apprese poche ore prima. Oltre a convincere la donna a presentarsi l’indomani per sporgere formalmente denuncia, ha fatto scattare la procedura di vigilanza: per tutta la notte una pattuglia dei militari ha effettuato ripetuti passaggi sotto l’abitazione della vittima, facendo in modo che fosse al sicuro dall’ex. Il mattino seguente la conferma dei racconti e ei timori della donna: pedinata dall’ex anche nel tragitto per raggiungere la caserma di via Del Panorama. I carabinieri hanno sorpreso l'uomo nel parcheggio e per lui è scattata la misura più pesante: l'arresto.