Grosso albero cade in mezzo alla Statale: traffico nel caos

La conta dei danni del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 luglio è solo all'inizio. Le conseguenze maggiori, oltre che in Valcamonica, si registrano sul Lago di Garda: la viabilità è completamente in tilt in diversi Comuni.

Il traffico è completamente bloccato a Salò: i numerosi alberi caduti, o resi pericolanti dalle fortissime raffiche di vento, hanno infatti reso indispensabile chiudere la Statale 45 bis, tra l'incrocio con via Belvedere e Viale Brescia. Il traffico è stato deviato nel centro della cittadina gardesana e si segnalano interminabili colonne, anche a causa della temporanea chiusura di Via dei Colli: i carabinieri e i vigili del fuoco stanno intervenendo per rimuovere un grosso albero schiantato al suolo.

Disagi anche a Gardone Riviera - via Magria è chiusa per la rimozione di alcune piante cadute - e a Toscolano Maderno, dove i volontari della protezione civile stanno lavorando da ore per rimuove alberi e rami dalle strade.