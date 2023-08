Esce di casa a cercare il cane, muore cadendo in un canale

Verso le 22.30 di martedì 1° agosto, il corpo senza vita di un 83enne è stato ripescato dai vigili del fuoco in un canale a Salina di Viadana (Mn).

Nel pomeriggio, l'anziano era uscito di casa in bicicletta per andare a cercare il suo cane allontanatosi da casa. Verso sera era poi scattato l'allarme, facendo iniziare le ricerche fino al tragico ritrovamento.

Per cause ancora da accertare, l'uomo è scivolato nel canale e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.