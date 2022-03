Ucciso in strada da un improvviso malore: il corpo trovato da un gruppo di amici

Poco prima delle 16 di martedì, un pensionato di 67 anni – residente a Marone – ha accusato un malore mentre passeggiava lungo via Matteotti a Sale Marasino, una strada panoramica sul Sebino che sovrasta il centro abitato.

A trovare l'uomo inerte a terra è stato un gruppo di amici impegnati a fare jogging. Lanciato l'allarme al 118, in pochi minuti sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Iseo e l'elisoccorso decollato da Brescia.

Le équipe mediche hanno provato a lungo a rianimare il 67enne, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno constatato il decesso per cause naturali; è già stato dato il nullaosta per la sepoltura.