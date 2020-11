Si schianta su un albero col parapendio: soccorso dall'eliambulanza

Sale Marasino. Brutto incidente in parapendio nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 novembre, nella zona del Lago d’Iseo.

La stazione di Breno del Soccorso Alpino è intervenuta per aiutare un uomo di 48 anni caduto mentre stava planando sopra località Forcella di Sale, molto conosciuta dagli appassionati dello sport.

In fase di atterraggio, il 48enne è finito su un albero ma è precipitato al suolo. Sul Sebino è sopraggiunto anche l’elisoccorso di Brescia, insieme agli otto tecnici del Cnsas.

L’uomo è stato subito curato sul posto, poi trasferito in una zona in cui è stato possibile issarlo sull’elicottero con il verricello, per il trasferimento in ospedale. È stato rivelato in codice giallo al Civile di Brescia.